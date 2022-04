Välbe saatis tema kandidatuuri kritiseerinud soomlase pikalt

Mida on selle peale kosta Venemaa suusajuhil? «Ma ei taha sellele üldse vastata. Las nad ütlevad täpselt seda, mida ise tahavad. Mind see ei huvita. Kas mind valitakse järgmiseks hooajaks juhatusse? Ka sellele ma ei vasta,» ütles Välbe.

Norra ajaleht Dagbladet kirjutas neljapäeval, et mitte miski ei takista Välbel oma kandidatuurin esitamast. «Venemaa ja Valgevene sportlased on praegu FISI võistlustelt eemaldatud. Kuid see ei kehti FISi juhatuse kohta. Seega on Välbel võimalik uuesti juhatusse kandideerida,» teatas FIS ajalehele.