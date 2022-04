VIDEO ⟩ Austraalia rattur pääses hirmsast kukkumisest imekombel suuremate vigastusteta

«Kuigi aparaatidel on kaardid, pole tegemist ralli- ega ringrajasõiduga,» lausus Eurospordis võistlust kommenteerinud endine rattur Nicolas Roche. «Me ei tea alati, kus miski asub ja mõned kurvid on keerulisemad kui teised. Ka teistel sõitjatel läks kurv veidi pikaks. See oli õnnelik õnnetus. See, kuidas ratas end vastu barjääri kinni mätsis, päästis tema jala.»