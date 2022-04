Eesti jalgpallil on rohujuuretasandil murekohti rohkem kui rubla eest

Suures plaanis on jalgpalluri kasvamisel ja arenemisel kolm olulist komponenti. Esiteks on mängijad ise, teiseks nendega tegelevad juhendajad ja kolmandaks treeningutingimused. Just viimasega on Eestis kõvasti probleeme. Eriti keeruline on seis sisehallidega, kus klubid saaksid ka talvel korraliku tasemega trenne läbi viia.

«Esimene hall, mis tekkis Lõuna-Eestisse, oli Viljandis. Teine tuleb Tartusse, aga see on endiselt avamata. Kui talvisel ajal läheb kaks-kolm kuud kelgutamisele ja uisutamisele, on see jalgpalli mõttes kadunud aeg. Hallide tekkimine ja ehitamine peab treeningprotsessi parandama. Häid poisse on ja nendega tegelevaid treenereid ka. Kui saame infrastruktuuri niikaugele, et saame aasta ringi tööd teha, peab asi paremaks minema,» leidis Tartu Tammeka noortetreener Ervin Laaneots.