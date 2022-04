OTSEBLOGI ⟩ F1 on tagasi Austraalias, kes nopib kvalifikatsioonis parima stardikoha?

Tänavu on nii võidusõitudes kui ka kvalifikatsioonides olnud põnev heitlus Ferrari ja Red Bulli sõitjate vahel. Hooaja esimesel GP-l noppis parima lähtekoha Ferrari esisõitja Charles Leclerc, ent Saudi Araabias oli ajasõidus kiireim Red Bulli teine sõitja Sergio Perez. Austraalias toimunud vabatreeningud näitasid, et just nende kahe meeskonna sõitjad on kõige tõenäolisemad võitjad ka kvalifikatsioonis.

Sel hooajal on kõikidel sõitjatel Austraaliasse naastes tunne, et tuldi täiesti uuele rajale. Kogu Albert Parki ringrada sai endale uue asfaltkatte ning mitmed kurvid on täiesti uue näo saanud. Nimelt kaotati ära sõitjatele pahameelt tekitanud šikaan ning väga paljud kohad on laiemaks muudetud. Sealhulgas ka poksiteed, mis tähendab, et varasema 60 km/h kiiruse asemel saab seal sõita 20 km/h kiiremini.