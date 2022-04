VIDEO ⟩ Łukašenkal löödi hokikepiga lõug veriseks

Łukašenka meeskond on kõnealuse võistlussarja võitnud nüüd 13 korda. Tänavu võidetud meistritiitlit jääb 67-aastasele presidendile meenutama katkine lõug. Nimelt sai ta ühes mänguolukorras hokikepiga vastu nägu. Pul Pervogo Telegrami-kanalis avaldatud videost on näha, et verejooksu peatamiseks pidi Łukašenka mõneks ajaks väljaku kõrvale istuma.