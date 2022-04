BLOGI ⟩ Leclerc võttis Austraalias veenva võidu, Verstappen katkestas tehnilise rikke tõttu

Enne võistlust:

Pärast kolmeaastast pausi on F1 tagasi Austraalias. Uue väljanägemisega Albert Parki ringrajal Melbournes haaras parima stardikoha Ferrari esisõitja Charles Leclerc. Kuigi võistluspaik on sõitjatele tuttav, siis on võib jääda mulje, et on saabutud täiesti uuele rajale.

Kogu Albert Parki ringrada sai endale uue asfaltkatte ning mitmed kurvid on täiesti uue näo saanud. Nimelt kaotati ära sõitjatele pahameelt tekitanud šikaan ning väga paljud kohad on laiemaks muudetud. Sealhulgas ka poksiteed, mis tähendab, et varasema 60 km/h kiiruse asemel saab seal sõita 20 km/h kiiremini.

Vormelisõitjad saabusid Austraaliasse teadmises, et ringrajal on koguni neli DRS-tsooni. Pärast Eesti aja järgi laupäeva hommikul sõidetud kvalifikatsiooni tegi Rahvusvaheline autoliit (FIA) otsuse ühest DRS-tsoonist loobuda.