Taas katkestanud Verstappen: seis on väga muserdav

Verstappen võttis Saudi Araabiast küll tänavu juba etapivõidu, ent kaks ülejäänud võidusõitu on tulnud tal katkestada. Lisaks Bahreinile ütles üles tema jõuallikas ka Austraalias. Nõnda on tal läinud kaduma kindlad 36 punkti.

«Mul polnud küll võimalik täna Charles Leclerciga võidu eest heidelda. Nõnda sõitsin enda tempos kindla teise koha suunas, ent me ei jõudnudki finišisse. Seis on väga muserdav ja pole aktsepteeritav,» lausus Verstappen pärast katkestamist.

Ka punktitabelis pole katkestamised just kasuks tulnud. Leclercil on esimesena koos juba 71 silma ning Verstappenil ainult 25 punkti. «Me oleme temast kaugel. Ma isegi ei taha sellele praegu mõelda, sest enne tuleb välja selgitada, kuidas me finišisse jõuaksime.»