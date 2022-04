JÄRELVAADATAV ⟩ Kotsar oli tabeli punase laterna vastu Hamburgi resultatiivseim mängija

Kotsar teenis üle 25 minuti mänguaega, viskas 17 punkti ja kerkis ühtlasi klubi suurimaks skooritegijaks. Lisaks jäi eestlase arvele kuus lauapalli, kaks resultatiivset söötu ja üks vaheltlõige. Jaylon Browni arvele jäi 15 silma. Will Cherry kerkis Frankfurti poolelt üleplatsimeheks ja viskas 20 punkti.

Hamburg on liigatabelis jätkuvalt viimasel play-off'i viival kohal ehk kaheksas, neil on nüüd 16 võitu ja 13 kaotust. Frankfurt on kuue võiduga 18. kohal.