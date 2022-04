Turniiri parimaks mängijaks tunnistatud Eesti e-sporditäht tõstis pea kohale ihaldatud trofee

Veebruaris hooaja alustuseks suurturniiril IEM Katowicel esikoha noppinud Faze pole jalga gaasipedaalilt maha võtnud. Nende soov on võita nii palju turniire kui võimalik ning just seda tehtigi möödunud nädalavahetusel.

Veerand- ja poolfinaalis alistati seejuures maailma tipptiimid Natus Vincere ning Gambit. Viimane neist on Venemaa meeskond, kellel on otsene seos Venemaa valitsusega. Sestap oli võistkonnal Ukraina sõja tõttu keelatud Saksamaal osaleda, ent mängijad said neutraalsete sportlastena turniirilt osa võtta.