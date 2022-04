Lewis Hamilton eiras Austraalias reegleid ning ei soovigi neid järgima hakata

FIA ei soovi sellega ühelegi sõitjale ebamugavusi tekitada ning tegemist on ikkagi ettevaatusabinõuga. Selle reegli mõte on vältida olukorda, kus avarii ajal muudab ehte kandmine sõitjale ohtlikuks. Nimelt võivad ebamugavad ja suured ehted takistada sõitjal näiteks tulekahju korral kiiresti vormelist väljuda.

37-aastane Hamilton aga otsustas pärast reegli rõhutamist ikkagi seda eirata. Tal olid küljes mitmed kõrvarõngad ning ka ehe ninas. «Mul pole mingit kavatsust neid endalt eemaldada. Need on isiklikud asjad ja ma soovin iseendaks jääda,» lausus Hamilton.

«Ma lihtsalt ei saa neid eemaldada. Minu paremas kõrvas olevad ehted on sinna nõnda pandud, et neid ei saa eemaldada. Need tuleks katki lõigata ning seega nad ka jäävad sinna,» lisas Hamilton.