Viis vooru enne põhihooaja lõppu on Hamburg 16 võidu ja 13 kaotusega seitsmendal kohal, edestades sama saldoga Göttingeni tänu edule omavahelistes kohtumistes. Play-off'i noolib ka tabeli üheksas Crailsheim, kel on Göttingeni ja Hamburgiga võrreldes kaks võitu vähem, aga ka kaks mängu varuks. Õnneks on Hamburgil ka Crailsheimiga omavahelistes mängudes – mis võrdsete võitude-kaotuste juures määravaks saab – selge eelis.