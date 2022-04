CORNER 1 ⟩ McLaren ja Mercedes said rõõmu tunda, Aston Martin on mõõnas

Austraalias olid tõusuteel McLaren ja Mercedes, kuid esimese puhul ei saa märkimata jätta, et Melbourne'i ringrada lihtsalt sobis neile. Nagu ütles McLareni sõitja Lando Norris pärast finišit, siis auto on täpselt sama kehv kui hooaja alguses Bahreinis, kus kuuluti rivi lõppu. Norris oli Suurbritannia tiimi sõitjatest maakera kuklapoolel viies ja kodupubliku lemmik Daniel Ricciardo kuues.

Mercedes noppis George Russelli kolmanda koha näol hooaja esimese poodiumikoha ning hoiab konstruktorite arvestuses teist kohta, kuigi palju on räägitud, et ega nende vormel kiire pole. Noh, see peab ka paika, kuid näiteks erinevalt Red Bullist on Mercedes töökindel.