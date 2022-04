Väidetavalt keelas UEFA Madridi Realil ja Barcelonal Ukrainat aidata

Dinamo peatreener Mircea Lucescu ütles, et UEFA ei luba Madridi Realil ega Barcelonal sõprusmänge pidada, sest mõlemad meeskonnad soovisid eelmisel aastal liitude UEFA Superliigaga. «Tegime omalt poolt kõik, et need mängud toimuksid. Paraku on klubidel UEFA Superliiga pärast piirangud. Oleks hoopis teine asi mängida staadionil, mis mahutab 100 000 pealtvaatajat, ja riigis, mis on majanduslikult kõrge potentsiaaliga.»