Itaalia võimud arestisid skandaalselt vormelisõitjalt 105 miljoni euro väärtuses varasid

Venemaa sõja tõttu Ukrainas vallandas Haasi F1 meeskond selle hooaja eel Mazepini. 23-aastane venelane kuulub nii Euroopa Liidu kui ka Ühendkuningriikide sanktsioneeritavate nimekirja. Seda seetõttu, et tema isa peetakse Vladimir Putini lähikondlaseks.

Viimastel nädalatel on Itaalia politsei arestinud 900 miljoni euro väärtuses jahte ja villasid, mis kuulusid Venemaa rikastele. Kõige valusamalt on pihta saanud miljardär Andrei Igorevitš Melnitšenko, kelle 530 miljonit eurot maksev superjaht on nüüd Itaalia võimude valduses.