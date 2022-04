Endine Ukraina vutitäht õigustas Venemaa sportlasi, kuid sai kiirelt karistada

Matši järel andis Leonenko intervjuu, kus kaitses Venemaa sportlasi. Leonenko sõnul pole õige Venemaa sportlasi vaikimise eest hukka mõista. Sportlased on tema meelest rahumeelsed inimesed, kes ei taha kanda tõsist vastutust meedias avaldatud väljaütlemiste eest.

Selline avaldus polnud meeltmööda Ukraina telekanalile Football, kes lõpetas Leonenkoga koostöö. «Sõbrad, see puudutab Viktor Leonenko kahetsusväärset väljaütlemist – kõik tema sõnad on isiklikud. Õigustada kedagi vaikimise eest on küünilisuse tipptase. Lõpetasime temaga koostöö,» lausus telekanali direktor Oleksandr Denisov.