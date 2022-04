Pärnu Võrkpalliklubi avaldas Avo Keele mantlipärija

Viimased 12 aastat Pärnu spordikoolis noori võrkpallureid treeninud saarlane võtab peatreeneritooli üle Avo Keelelt, kes hakkab juhendama Soome meistriliigasse kuuluvat WoVo naiskonda. Jasminile on see esimene kord juhendada peatreenerina meistriliigas mängivat võistkonda.

«On au astuda selliste meeste jälgedes nagu Andrei Ojamets, Pasi Rautio, Urmas Tali ja Avo Keel. Annan endast parima, et Pärnu head tulemused rõõmustaksid ka tulevikus poolehoidjaid. Mul on suur soov järgmisel hooajal näha esindusvõistkonnas mitmeid oma endisi õpilasi. Võistkonna komplekteerimine käib, sihiks on kokku saada noor ja ambitsioonikas koosseis, kellega on võimalik võidelda medalite eest,» lausus Jasmin Pärnu pressiteates.