Latvala luges MM-sarja liidrile sõnad peale

«Fakt on see, et võidu nimel sõitmine on palju keerulisem, kui kiiruskatsed on sulle uued. Jah, Kalle on kiire õppija, kuid sellest ainult ei piisa. 80 protsenti kiiruskatsetest on eelmise aastaga samad. Selles mõttes on teistel eelis,» ütles Latvala.