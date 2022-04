BLOGI ⟩ Benzema viis Reali pärast lisaaega poolfinaali, Villarreal lõhkas Saksamaal üllatuspommi

Inglismaa tippklubi läks 15. minutil korduskohtumist juhtima, kui vasturünnaku realiseeris väravaks Mason Mount. See oli talle esimene värav sel hooajal Meistrite liigas. Teise poolaja alguses suurendas Chelsea eduseisu keskkaitsja Antonio Rüdiger ning nüüd oli kokkuvõttes juba seis 3:3.

Hispaania klubi pidu Saksamaal

Bayern pani küll meeletu surve Villarrealile peale, ent see ei viinud avapoolajal kordagi sihile. Enamasti prooviti edu saavutada tsenderdustega, aga need olid lihtsaks saagiks Villarreali keskkaitsjatele.