OTSEBLOGI ⟩ Valitsev meister Chelsea lõi Hispaanias kolmanda värava, Lewandowski viis Bayerni Saksamaal juhtima

Väga põnev on seis ka teises paaris, kus vastamisi Meistrite liiga üheks favoriidiks olev Müncheni Bayern ja Hispaania klubi Villareal. Olgugi, et Saksamaa tippklubi oli avakohtumises üritavam pool, siis lõi värava just Villareal. Nõnda alustatakse Saksamaal kohtumist Villareali 1:0 eduseisust.