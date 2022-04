VIDEO ⟩ Käsipallur peksti ööklubi ees surnuks. Haigla ütles, et tal polnud mingeid vigastusi

Juhtumi muuda kummaliseks tõik, et kohalik siseministeeriumi ja Skopje haigla, kus sportlane suri, teatel puudusid kannatanul nähtavad vigastused. Jutt pole usutav, sest internetti lekkis video, kus kolm inimest Toti ööklubi ees tugevalt klohmisid.

Pärast video avalikuks tulemist alustas politsei juurdlust. Kahtlusaluste hulka kuuluvad 28-aastane mees, kes on kohtu all olnud uimastitega äritsemise tõttu, 22-aastane mees ja 19-aastane naine. Neist esimene on väidetavalt riigist lahkunud.