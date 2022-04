Ukrainat esindanud venelane ei mõista, miks ta koondisest välja visati: olen alates algusest olnud sissetungi vastu!

«Sain suure üllatuse osaliseks, kui lugesin meediast, et mind on päritolu tõttu Ukraina koondisest välja visatud. Olen sõja esimesest päevast Venemaa sissetungi vastu,» lausus Abramova.

Naise sõnul põgenes ta sõja eest Ungarisse ning suundus seejärel Venemaale, kus viibis tema poolteistaastane tütar. «Olen kümme aastat võistelnud Ukraina lipu all. Olen kümme aastat olnud Ukraina kodanik ja olen selle üle uhke! Ka minu süda valutab nende inimeste pärast, kes kannatavad.

Näen seda õudust, mis toimub Harkovis ja Tšernihivs. Meie suusabaas, mis oli mulle teiseks koduks, on täielikult hävitatud. Kümned teised linnad on maa pealt minema pühitud. Ent miks just nüüd, mil meie riik peaks kokku hoidma, hakkame lagunema ja otsima reetureid sealt, kus neid pole? Ühe inimese ambitsioonide tõttu pole ma lakanud armastamast seda maad ja neid inimesi. Soovin kõigile kannatust ja vastupidavust sel keerulisel ajal. Olgu taevas teie pea kohal rahulik,» kirjutas Abramova.