Jüri Vips särab rõõmust: tundub, et oleme kiiruse üles leidnud

«Meil tõesti on väga palju potentsiaali. Kui suudame kokku panna puhta nädalavahetuse ja asjad jätkuvad samamoodi, siis ootab meid ees tugev hooaeg. Meie kiirus on võrreldes eelmise hooajaga olnud mega. Ma ei ütle, kust kohast me kiiruse leidsime, sest teised tiimid loevad seda,» rääkis Vips F2 kodulehele antud intervjuus.

Kuigi see on põhjus rõõmustamiseks, ei taha Vips sündmustest ette rutata. «Peame vaatama, kuidas olukord teistel ringradadel on, sest iga rada nõuab erinevat seadistust,» lausus ta.

«Ma ei suuda uskuda, et me juhime, sest mul on olnud üsna probleemsed nädalavahetused. Kuid see näitab, et ajame õiget asja ja siit saab ainult paremaks minna. Nipet-näpet asjad on meile maksnud palju punkte, kuid enamik neist on olnud meie kontrolli alt väljas,» ütles Vips.