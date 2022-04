Vene suusaboss Välbe jääb Põhjamaade toetusest ilma

Eelmisel nädalal teatas Soome suusaliidu president Markku Haapasalmi, et on Välbe kandidatuuri vastu ning venelanna tema käest häält ei saa. Ta lubas enne mai lõpus toimuvat FISi kongressi rääkida ka Rootsi ja Norra kolleegidega.

Kuid juba praegu on selge, et ka Norra ja Rootsi suusaliidu häältest võib Välbe suu puhtaks pühkida. «Minu reaktsioon on sama, nagu minu Soome kolleegil. Arutame, kuidas peaksime mais toimuval kongressil Venemaasse ja Venemaa sportlastesse suhtuma,» lausus Norra suusaliidu president Erik Röste.