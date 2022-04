Järgmine kodustatud venelane visati Ukraina laskesuusakoondisest välja

Esimesed biatleedid visati koondisest välja juba mõnda aega tagasi, kui ilmnes, et naturalisatsiooni korras Ukraina kodakondsuse saanud Olga Abramova, Katerina Beh ja Oksana Moskalenko pagesid kõik Venemaale.

Ukraina meeste koondise esinumber Dmõtro Pidrutšnõi avaldas lootust, et ta ei näe nende nägu enam kunagi: ei treeninglaagris ega võistlustel. «Mis puudutab kodustatud [Ukraina] sportlasi, kes on aastaid meie lipu all võistelnud, kuid pole sõja algusest saati oma seiskohta nähtavaks teinud – ma loodan teid mitte kunagi enam näha, ei treeninglaagris ega võistlustel. Te olete läinud Venemaale, seega jääge sinna. Nendele atleetidele aga, kes olid kunagi passi järgi venelased või valgevenelased, kuid nüüd seisate meiega külg külje kõrval – aitäh Teile!» kirjutas laskesuusataja.