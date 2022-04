Ukraina vutiagent: Venemaa on riigina üdini mäda, jalgpallurid ei julge lihtsalt sõjast rääkida

«Nad kardavad oma tuleviku pärast. Paljud Venemaa jalgpallurid saavad tegelikult aru, mis siin toimub, kuid nad kardavad sellest rääkida. Palju lihtsam on teema maha vaikida. Sealne riik on lihtsalt nii üdini läbi mädanenud, et isegi venelasena on sul seal halb elada. Nad lihtsalt üritavad kuidagi hakkama saada ja töökohtadest kinni hoida, kuna enamik klubid on ju riigi kontrolli all. Kõike jälgitakse kogu aeg ning kui sa suu avad, virutatakse sind kohe musta nimekirja,» vahendab portaal sport.ua vutiagendi sõnu.