Eestis sündinud soomlasest olümpiavõitja jätkab KHLis mängimist

Näiteks on veel võistlustules soomlased Mikko Lehtonen ja Leo Komarov (Peterburi SKA), kellest viimane on sündinud Narvas, aga kolis viieaastaselt Soome. Tšeljabinski Traktori särgis uisutab jääl Teemu Pulkkinen. Muide, Lehtonen ja Komarov kuulusid ka tänavu Pekingi olümpial kauaoodatud kulla võitnud Soome koondisse.

Mõistagi on hokimehed saanud otsuse eest Venemaale jääda oma kodumaa meedias piki päid ja jalgu. Rootsi Rahvusringhäälinguga vestelnud Euroopa hokiklubide liidu tegevjuht Szymon Szemberg ei usu, et keegi keelab leegionäridel lahkuda.

«Nad on seal vabast tahtest. Ainus põhjus, miks nad mängivad, on raha. Sportlastel on kaks motivatsiooni: au ja raha. Kuna KHLis mängimisel pole enam auga midagi pistmist, on asi rahas,» sõnas rootslane.