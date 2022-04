Ukraina jalgpallitäht tunnistas, et on Venemaal elavates sõprades pettunud ja ei suhtle enam nendega

Manchester Citys mängiv ukrainlane on olnud häälekalt sõja vastu ja seda igal võimalusel kritiseerinud. Nüüd avaldas ta, et selle tõttu pole ta enam nii mõnegi inimesega sõber.

«Mul on väike ring sõpru Venemaal, aga nüüd on see kahanenud peaaegu nulli peale. Ma olen väga pettunud. Need kutid helistasid mulle invasiooni alguses ja kirjutasi, et neil on kahju, aga nad ei saa midagi teha. Muidugi te saate. Kui olete vait, siis te toetate seda, mis toimub Ukrainas ja ma ei mõista, miks,» vahendab sport.ua Zintšenko sõnu.