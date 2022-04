Verstappen kardab, et tiitliheitlus on tänavuseks läbi

Esimese kolme etapi jooksul on Verstappeni Red Bulli vormel jäänud mootoriprobleemide tõttu kahel korral rajal seisma. Seetõttu on ta MM-sarja üldliidrist, Ferrari piloodist Charles Leclercist, maas juba 46 punktiga. Kunagi varem pole F1-sarja ajaloos nii suurt vahet tagasi tehtud, et MM-tiitel võita.