Endine tiimiboss soovitab Vettelil pensionile minna: ta ei võida enam kunagi

Aastatel 1985-2005 omanimelist meeskonda juhtinud 74-aastane Minardi arvab, et sakslasel oleks aeg minna pensionile. «Tal ei vedanu, et kaks GP-d koroonaviiruse tõttu vahele jäid. Aga ta peaks pensionile minema,» sõnas itaallane Corriere della Serale..

«Tal on palju raha, ta on võitnud tiitleid ja ei võida enam kunagi,» jäktas Minardi otsekoheselt. Oma tõepõhi võib sellel olla, sest vähemalt hetkel on Aston Martin heitlemas tagumise otsa tiimidega. Kolme etapi järel pole nad ainsa tiimina mitte ühtegi punkti kirja saanud.