Vene jalgpallur keeldus Ukraina toetussärgi kandmisest: kuidas ma saaksin olla nende poolt?

Väljaande Sports.ru-ga vestelnud keskkaitsja märkis, et viisaprobleemideta teeniks ta endiselt leiba Tšehhis. «Mind ei huvitaks, mida publik mulle karjuks või mida minust sotsiaalmeedias kirjutataks. Olen jalgpallur, mitte poliitik. Erinevalt ülejäänud Euroopast ei kavatse ma oma presidenti hinnata,» rääkis ta.

Nazarov avaldas, et ta ei nõustunud enne üht mängu kandma Ukrainat toetavat T-särki. «Klubi käskis, ma keeldusin. Kuidas ma saaksin olla Ukraina poolt? Mõistate, kuidas oleks mind siis kodus vaadatud? Mida oleks minu kohta kirjutatud?»

193 cm pikkune kaitsja lisas, et Tšehhi elanikega on manipuleeritud ning neil pole sõjast õiget pilti. Nad on ainult mineviku pärast Venemaa vastu, arvab Nazarov.