Ronaldo pistis hiljutise kübaratrikiga taskusse miljon eurot

Vastav klausel nägi ette, et 20 värava täitumisel teenib Ronaldo 900 000 eurot, millele lisandus siis kübaratriki eest veel 130 000 eurot.

Sellega ei pruugi Ronaldo boonused aga piirduda, sest väljaanne The Sun raporteerib, et kuna portugallane on tänavu virutanud nii palju väravaid, siis iga järgnev tabamus tooks talle samuti sisse 130 000 eurot lisaraha.