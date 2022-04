VIDEOD ⟩ Inglismaal virutati iluväravad, mis panid vutifännid õhku ahmima

Olgu ära mainitud, et mõlemad mehed said lisaks ilutabamusele ka võidurõõmu nautida. Sheffield Wednesday oli 3:2 üle MK Donsist, Forest omakorda 4:0 West Bromist.

Lõpetuseks, kui me juba Nottingham Forestist kirjutame, siis tuleb meil kohustuslikus korras ka ära mainida, et tegemist on kahekordse Meistrite liiga eelkäija ehk Euroopa karikavõistlustel võitjaga. Need karikad jäävad küll hooaegadesse 1978/79. ja 1979/80., kuid keegi neid klubilt ära ei võta!