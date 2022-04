Majapeole läinud USA koondislast tulistati neli korda

Las Vegas Review-Journal kirjutab, et haiglasse toimetatud Gaylesile tuli teha kaks erakorralist operatsiooni, kuid praeguseks on tema seisund stabiilne. Sama saab öelda ka ülejäänud kolme tulistamisohvri kohta.

«Ma tean, et leidub neid, kes ütlevad, et see oli minu süü ja ma olen valmis ka täit vastutust kandma, kuid seniks, palun palvetage mu tütre eest,» säutsus Gaylesi isa Dwight kõige ärevamatel öötundidel.