Kontaveit: ma olen tänu tennisele oma elu üles ehitanud

Maailma naiste tennise tipus on praegu väga palju võrdseid mängijaid ning Kontaveidi arvates muudab sellinse seis spordi vaatamise põnevaks. «Kõigil on variant võita ja tasavägiseid mänge on rohkem. Kui enamikku mänge on põnev vaadata, siis muudab see ka tennise populaarsemaks.

Kohati ei ole praeguses naiste tennises suurt tasemevahet – ka top20 või, olenevalt päevast, isegi top50 mängijad mängivad top10-ga võrdselt. Ma arvan, et ka näiteks top20 tase on tõusnud ja see teebki raskeks ühel mängijal konstantselt läbi aasta võita,» ütles Kontaveit intervjuus ajakirjale Tennis.