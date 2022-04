ÜLEVAADE ⟩ Kuidas on sõjale reageerinud Ukraina passi Venemaa vastu vahetanud sportlased? Vaid kahekordne olümpiavõitja on Putini vastu

Volosošar tuli 2014. aastal Sotši talimängudel kahekordseks olümpiavõitjaks. Maksim Trankoviga võideti paarissõit ning Venemaa koondisega võistkonnavõistlus. Tema on portaali andmetel ainus, kes on avalikult olnud Putini vastu.

«Iga terve mõistusega inimene on sõja vastu. Kõik minu lähedased on sündmustest šokis ja rabatud. Praeguses olukorras on vaid üks tõde: rahu on hea, sõda on halb,» kirjutas Volosošar Instagramis.