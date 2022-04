Selgusid Ameerika meeskonnad, kes hakkavad tänavusel Majoril võitu jahtima

Major on «CS:GO» suurim võistlus, mille raames võistlevad maailma absoluutsed tipptiimid lisaks aule ja kuulsusele ka miljoni dollari suuruse auhinnafondi nimel. Teistest «CS:GO» turniiridest teeb Majori eriliseks asjaolu, et seda sponsoreerib videomänge tootev ettevõte Valve, kes on turule toonud kõik «Counter-Strike'i» mängud.

Majoril osalemiseks tuleb läbida oma regiooni kvalifikatsiooniturniir. Ameerika maailmajao puhul tähendab see ühte gruppi, kus võistlevad kokku 16 meeskonda, neist kuus sõidavad Antwerpenisse.

Võrdluseks – Euroopast suurele lavale pürgivad meeskonnad on jagatud kahte gruppi, mõlemas 16 meeskonda. Edasi pääsevad kaheksa.

Ameerikas tugevaid favoriite ei ole

Ameerika grupimängud on tänaseks peetud ja selgunud tiimid, kes Majoril osalevad. Grupi esiotsa jõudis Brasiilia meeskond Furia, kes pidas kokku neli mängu ilma ühegi libastumiseta. Lisaks Furiale broneerivad juba lennupileteid samuti brasiillased MIBR ja Imperial, USA poolt Complexity ja Liquid ning Lõuna-Ameerika segatiim 9z.

Varasemalt on Ameerika meeskonnad näidanud Majoril häid tulemusi ja 16. toimunud turniirist viiel korral on võit viidud ookeani taha. Sel aastal aga Ameerikas tugevaid favoriite ei ole.

Grupi võitnud Furia on küll heas hoos ja kuu aja jooksul HLTV edetabelis lausa kaheksa kohta kõrgemale tõusnud, ent laiem üldsus ei usu, et tiim oleks suuteline suurturniiri võitma. Hiljuti toimunud ESL Pro League'il suutis Furia üle oma varju hüpata ja alagrupi võidu najal suudeti end mängida lausa poolfinaali, kuid sellega asi piirdus. Viimasel Majoril jäi brasiillaste laeks veerandfinaal, kus tuli 0-2 alla vanduda Gambitile.

Lisaks Furiale võiks oodata head tulemust ka grupis viiendaks jäänud Team Liquidilt. Nende võitude ja kaotuste suhe alagrupis oli 3-1 ja ainus libastumine tuli kohe esimeses mängus, kui Best of 1 formaadis (edasipääsemiseks oli vaja ainult ühte võitu) mängides jäädi alla 00NATION meeskonnale seisuga 8-16.

Liquidi kasuks räägib ka asjaolu, et tänavu Majorile sõitvatest Ameerika meeskondadest on nemad ainukesed, kes on võitu peaaegu maitsta saanud. 2016. aastal Kölnis toimunud turniiril suutis Liquid mängida end finaali, kuid seal tuli alla vanduda brasiillastele SK Gamingust. Praegu on Liquid HLTV edetabelis küll «vaid» 13. kohal, kuid tõusud ja mõõnad on «CS:GO» meeskondade puhul tavaline. Paljude arvates on vaid aja küsimus, kui Liquid mängib ennast taas maailma absoluutsesse tippu, kuhu nad kuulusid mõned aastad tagasi.

Kaheksa aastat ajalugu

Esimene Major leidis aset 2013. aastal Rootsis, tol korral oli auhinnafondiks 250 000 dollarit. Turniiri võitis samuti rootslastest koosnev meeskond fnatic ja kui tundub, et rootslased polnud tol turniiril piisavalt tähelepanu keskpunktis, siis olgu mainitud, et ka finaalis kaotanud NiP (Ninjas in Pijamas) meeskonda kuulusid tollal ainult rootslased.

Esimese ja viimase toimunud Majori vahel on kaheksa aastat, selle aja jooksul on toimunud 16 turniiri. Läbi aegade kõige edukamaks tiimiks on taanlaste meeskond Astralis, kes võidu koju toonud lausa neljal korral.

Kuigi neli karikat tundub uhke saavutus, ei ole Astralis siiski kõige sagedasem finaalikülastaja. Varem mainitud NiP on finaalis esinenud kokku viis korda! Kahjuks on vaid ühes neist suudetud võit koju tuua ning see asjaolu teeb neist kõige enam Majori finaale kaotanud võistkonna.