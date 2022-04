Kuidas palun!? ATP mõistis Wimbledoni korraldajate otsuse venelastele ust näidata hukka

«Meie sport on uhke põhiprintsiipide üle, milleks on ausus ja kus mängijad esinevad ennekõike indiviididena tiitlite ja ATP edetabeli eest. Usume, et AELTC ja Wimbledoni otsus on ebaaus ja võib tennisele seada kohutava pretsedendi,» seisis ATP teadaandes.