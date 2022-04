Kontaveit: pidin teises setis midagi muutma, sain tasapisi mängu tagasi

«Vastane tegutses väga agressiivselt. Siin väljakul toimib see väga hästi, sest see on kiire põrkega väljak. Esimeses setis tuli kõik väga kiirelt, ta tõmbas mängu laiali ja pidin teises setis midagi muutma. Üritasin mängu natuke kõrgemaks ajada (Kontaveit tegi sageli taktikalisi hästi kõrgeid lööke - V.A.) ja tasapisi sain end mängu tagasi,» rääkis Kontaveit WTA pressiteenistuse vahendusel.

Ta lisas: «Muidugi on väga hea meel kaks rasket mängu võita. Järgmine vastane Sabalenka on väga raske ja mulle ebamugav. Ta on siin väga hästi mänginud. Kindlasti tuleb raske mäng, aga annan endast parima ja proovin nii hästi taastuda, kui võimalik - minu mäng on homme pandud kohe päeva teiseks.»