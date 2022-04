BLOGI ⟩ Kontaveit andis lahingu, kuid Sabalenka jäi taas alistamatuks

Kontaveit ja Sabalenka on omavahel kohtunud nüüd viis korda ning kõik matšid on võitnud valgevenelanna. Ometi ei olnud Sabalenka nõus väitega, et talle sobib Kontaveidi vastu mängida. «Ma ei ütleks, et Kontaveidiga mängimine mulle sobib. Iga meie mäng on olnud raske lahing. Ausalt öeldes ma isegi ei teadnud, mitu korda me eelnevalt mänginud olime,» lausus ta.