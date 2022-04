Maailma neljandale reketile kaotanud Kontaveit: igalt poolt natukene valutab

Kontaveit pidas Stuttgardi turniiril kolm kolmesetilist matši. Kaheksandikfinaali ja veerandfinaali vahele jäi seejuures vaid 16 tundi. «Igalt poolt natukene valutab. Need pallid on liival natukene raskemad. Mul valutab ranne, mul valutab õlg. Kogu keha on liivamängudest esialgu kange, aga ilmselt lähebki aega, et uue kattega harjuda. Keha peab natukene nüüd taastuma,» lausus Kontaveit.