Venemaa tennisist: annetaksime kogu auhinnaraha heategevuseks, aga laske meil Wimbledonis mängida!

«Kui tahame ka tegelikkuses aidata... Teatasime Wimbledonile, et võime kogu auhinnaraha annetada humanitaarabiks kannatada saanud peredele, lastele. Kui meid sel juhul mängima lubataks, näitaks niisugune samm, et Briti valitsus reaalselt tahab rahu ja millegagi aidata. Auhinnaraha võib kokku tulla miljoni naela kanti. See on suur summa ja mulle tundub, et nende kahe kuu jooksul pole ükski teine spordiala midagi niisugust annetanud. See tooks Wimbledonile au ja austuse. Seetõttu leian, et britid peaks selle üle järele mõtlema,» arutles Rubljov.