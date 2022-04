Selgus, kus võib Ukraina koondis sõja jätkudes pidada kodumängud

Põhimõtteline lahendus on leitud. Rahvuste liiga B-liigasse kuuluv Ukraina kohtub alagrupis Šotimaa, Iirimaa ja Armeeniaga. 11. juunil tuleks võõrustada armeenlasi ja kolm päeva hiljem iirlasi, mäng šotlastega on kalendris septembri lõpus.

Algselt olid juunikuised kodumängud plaanitud Lvivi, aga kui sel ajal sõda jätkub, ei saa neid Ukraina pinnal pidada. Koondise peatreener Aleksandr Petrakov teatas portaalile segodnja.ua, et riigi jalgpalliliidu president Andrei Pavelko esitas idee mängida sel juhul Poolas ning on sellest oma Poola ametivennaga juba rääkinud.

Petrakovile meeldib näiteks Lodz, kus on paraja suurusega, 15 000- ja 18 000-kohalised staadionid. Ta on kindel, et raskele olukorrale vaatamata tuleks palju ukrainlasi koondist toetama.