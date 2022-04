VIDEO ⟩ Hamilton läks telekaamerate ees tiimijuhiga raksu

«Kui kaugel me tipust oleme? See on hullumeelne!» käratas seitsmekordne maailmameister Lewis Hamilton Mercedese garaažis tiimiboss Toto Wolffile, kirjutab Independent.

Kui ajakirjanikud hiljem Hamiltonilt sõnavahetuse kohta selgitust küsisid, vastas britt: «See on tiimisisene asi. Ma ei taha teile öelda, mida omavahel rääkisime.»

Tension en el garage de Mercedes después de que Hamilton y Russell no pudieran pasar a Q3. ¿Que le habrá dicho Toto Wolff a Hamilton? #EmiliaRomagnaGP #F1 #ItalianGP pic.twitter.com/djX436ovbY — fastdebrief (@fastdebrief) April 22, 2022

Endise Mercedese sõitja, 2016. aasta maailmameistri Nico Rosbergi sõnul näitas Hamiltoni ja Wolffi tuline sõnavahetus, et meeskonnas on asjad halvasti.

«Väga raske on eeldada, mida nad omavahel rääkisid. Kui peaksin spekuleerima, siis mulle tundus, et Toto oli Lewise peale pahane. Lewis võis olla omakorda vihane, et Mercedes ei järginud tema soove, mis puudutasid strateegiat,» lausus Rosberg.