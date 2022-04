Ott Tänak: teine koht mind õnnelikuks ei tee, aga liigne riskeerimine pole mõistlik

«Teise koha üle ma õnnelik ei ole, aga kui meie kiiruseid võrrelda, siis lisarisk ilmselt dividende ei maksaks. Thierry (Neuville) on meist natukene rohkem surunud ja tal on ka päris suured momendid olnud. Mina tahaks neid momente vältida,» andis Tänak mõista, et ülemäära suuri riske ta pühapäeval ei võta.

«Me küll pingutasime, aga päris sellist enesekindlust ei olnud, et piiri peal sõita. Lõpuks tegi ta (Rovanperä – toim) korraliku avalduse ja näitas, et tal on veel kiirust varus. Mingis mõttes on hea, et ta selliseid avaldusi tegema peab. See näitab, et tal on vaja pingutada. Loodetavasti tuleb meil homme puhtam päev,» lausus Tänak, kellel oli täna väike probleem ka auto käigukastiga.