Rovanperä viimase katse jõudemonstratsioonist: tahtsin Tänakule oma kiirust näidata

Päeva lõpus näidatud jõudemonstratsioonist rääkides sõnas Rovanperä, et teadis väga täpselt, kus kohas saab veidi rohkem pingutada. «Teadsin, et katsel on head tingimused. Teadsin kohti, kus saan suruda. Teadsin ka seda, et minust ees pool startinutel polnud stardikoha mõttes eelist,» sõnas ta.