VIDEO ⟩ Tyson Fury lõpetas karjääri ideaalse lõuahaagiga

TYSON FURY WITH THE UPPERCUT #FuryWhyte pic.twitter.com/rmnvzRbedx

«Esmalt tahan öelda, et pühendan võidu meie issandale ja päästjale Jeesus Kristusele. Tema nimel võitsin selle matši oma elavas riigis. Minu Inglismaal. Me oleme spartalased!» alustas Fury oma võidukõnet ning pöördus seejärel 94 000 pealtvaataja poole.

Kuigi matš kujunes räpaseks, jagus Furyl vastase kohta kiidusõnu. «Dillian on sõdalane ja ma usun, et temast saab maailmameister. Tema kahjuks pidid ta seekord võitlema minuga. Ma ei ole mingi keskpärane raskekaallane, vaid selle planeedi parim,» teatas Fury.

Küsimusele, kas see oli tema karjääri viimane matš, vastas Fury: «Lubasin oma abikaasale, et lõpetan pärast Wilderi triloogiat. Kuid ma võlgnesin oma kaasmaalastele veel ühe matši Wembleyl. Nüüd on see tehtud. Pean oma sõnast kinni pidama. Usun, et see oli minu viimane matš. Milline viis lõpetada!»