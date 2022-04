Tänaku liidriks aidanud rehvitaktika külvas Toyotas paanikat

Põhimõtteliselt panustas Tänak vihmasajule ning ilmataat lasigi taevaluugid valla. Et pehme seguga rehvi töötemperatuur on madalam ja vihmaga teekatte temperatuur paratamatult langeb, õnnestuski Tänakul suur vahe tagasi sõita. Tänakul polnud sellise taktikaga kaotada midagi, sest kolmandal kohal sõitev Craig Breen jäi temast turvalisse kaugusesse.

Hyundai tiimipealiku asetäitja Julien Moncet’ tegi suure kummarduse meeskonna ilmaennustajatele. «Mul on nii palju emotsioone. Tegime hommikul õige rehvivaliku. Tänan ilmamehi, kes andsid meile hea vihje. Ma ei tea, miks meie info oli nii palju parem kui Toyotal. Vahetasime viimasel hetkel rehve, tekitasime sellega konkurentidest paanikat. Thierry läks rehvivaliku osas turvalise valiku peale.»

WRC otsepilt punktikatselt näitab, et taevas on sinine, päike paistab ja asfalt on kuiv. Ent punktikatse algab kell 13.18 ning selle ajaga võib veel palju muutuda.