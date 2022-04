Latvala oli kindel, et Rovanperäl pole Tänaku vastu varianti

Ometi suutis Rovanperä näidata nobedamat aega ning suutis lõpuks võtta 4,3 ralli üldvõidu. «Uskumatu. Olin kindel, et me ei võida Horvaatias. Arvasin, et Kallel pole variantigi. Kui punktikatse algas, nägime muda ja teadsime, et pehmed rehvid on paremad. Ma ei tea, kuidas Kallel õnnestus võita. See kutt on ime. Olen võistkonna üle väga uhke,» rääkis Latvala viimase kiiruskatse järel WRC All Live'ile antud intervjuus.