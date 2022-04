Turvameeste segased käsklused läksid Eesti rallimehele maksma neli minutit

«See oli loll olukord. Turvamehed surusid meid edasi liikuma ja me ei tohi neile vastu hakata. Robert arvas, et on okei edasi liikuda, aga selgus, et ei olnud,» lisas ta.

See oli loll, turvad surusid, me ei tohi vastu hakata, Robi arvas, et on okei liikuda, aga selgus, et ei ole.»