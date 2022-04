Tänak kiitis Horvaatias võidutsenud Rovanperät: ta on kindlasti suurim soosik MM-tiitlile

«Olud läksid üha kuivemaks ja meil olid mõlemal head masinad istumise all. Kalle oli lihtsalt viimasel kiiruskatsel kiirem ja ta näitas head minekut terve nädalavahetuse. Me tegime hea rehvivaliku, ent sellest jäi sedapuhku väheks,» lausus Tänak Soome meediale.

«Praegu on Kalle teistest taseme võrra kõrgemal. Samuti on ta enesekindel. Mul pole kahtluski, et ta on suurim soosik tänavuse aasta MM-tiitlile,» lisas Tänak.